Идет по стопам сестры: во сколько обойдется обучение инфанты Софии королю Филиппу VI и королеве Летиции

В апреле девушке исполнится 16 лет, и король Филипп VI и королева Летиция приняли решение, что София пойдет по стопам своей старшей сестры принцессы Леонор и будет учиться по программе обучения Международного бакалавриата в UWC Atlantic College в Уэльсе и уже сдала вступительные экзамены.

Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / Фото: Getty Images

Известно, что обучение в колледже обойдется королю и королеве почти в 92 тысячи долларов. Как пишет Hello! так же, как и ее сестра Леонор, София переедет в Великобританию и будет жить в одном из восьми общежитий на территории кампуса.

Напомним, в этом же колледже учится средняя дочь королевы Нидерландов Максимы и короля Виллема-Александра - принцесса Алексия. Среди известных выпускников этого колледжа - принцесса Иордании Райя бинт Аль-Хусейн, а также принцесса Бельгии Елизавета, которая окончила колледж в мае 2020 года.

Королева Летиция и инфанта София / Фото: Getty Images

Читайте также: