Идти в зал не обязательно: Анита Луценко показала 11 вариантов упражнения «планка», которые подтянут ваше тело

Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась на своей странице в YouTube роликом и показала, какие варианты планки можно использовать дома для того, чтобы подтянуть свое тело.

Анита на своем примере показала одиннадцать разных вариантов, продемонстрировав, что, уделив всего несколько минут в день этим простым упражнениям, совсем не сложно быть всегда в подтянутой форме.

Упражнение "планка" Луценко называет подружкой для девушек и женщин.

Также ранее известная тренерша делилась рекомендациями, как начать бегать, как это делать правильно и на что обратить внимание во время пробежки.

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