Инаугурация президента Соединенных Штатов всегда привлекает внимание миллионов людей во всем мире. Это не только политическое событие, но и культурный ритуал, отражающий традиции и стиль.

Одним из самых ожидаемых аспектов инаугурации является обед, организованный для президента, вице-президента, их семей и почетных гостей. Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям объявил меню обеда, который состоится после того, как избранный президент Дональд Трамп и избранный вице-президент принесут присягу, начиная с игристого вина от винодельни Gruet в Нью-Мексико. Изготавливается оно из лучших сортов винограда Пино Нуар и Шардоне, сообщило издание CNN.

Закуски: Чесапикские крабовые котлеты

Первым блюдом инаугурационного меню станут крабовые котлеты. Эта закуска – настоящая гордость американской кухни, особенно популярная в регионе Чесапикского залива. Сочные кусочки крабового мяса, приправленные специями и запеченные в золотистую корочку, будут подаваться со свежим соусом, который подчеркнет их вкус. Это блюдо должно символизировать связь с морскими традициями страны и будет демонстрировать любовь к простым, но изысканным вкусам.

Основное блюдо: стейк рибай из говядины породы Ангуса с овощами

На основное блюдо гостям предложен стейк рибай из говядины породы Ангус из Большой Омахи. Это подлинный кулинарный шедевр, который подчеркнет американское происхождение продуктов и мастерство шеф-поваров. Стейк будет подан с гарниром из моркови Парижская каротель, брокколи рабе и картофельного гратена.

Десерт: Миннесотский яблочный террин со льдом и игристое вино из винограда выращенного в прохладном климате долины Russian River в округе Сонома

В завершение трапезы гостям будут подавать десерт, который станет настоящим произведением искусства. Яблочный террин, украшенный сливочным мороженым и соленой карамелью. Этот десерт не только вкусен, но и символичен, ведь он отразит естественную красоту северных штатов США и богатство местных ингредиентов. Карамельная нотка, с легкой кислинкой яблок и сливочным вкусом мороженого, произведет незабываемое впечатление.

Символизм инаугурационного меню

Инаугурационный обед не только должен подчеркивать кулинарное мастерство, но и имеет глубокий символизм. Все блюда, от крабовых котлет до стейка и десерта, представят разные регионы США, продемонстрируют богатство и разнообразие американской кухни. Использование местных ингредиентов подчеркнет важность поддержки отечественного производства и гордость за национальные продукты.

Инаугурационный обед – это больше, чем просто трапеза. Это способ отразить культурные традиции страны, объединить гостей и подчеркнуть единство нации.

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