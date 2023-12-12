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Игриво приоткрыла плечи: принцесса Мария-Олимпия на открытии бутика в Лондоне

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
314
Время на прочтение
1 мин
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Игриво приоткрыла плечи: принцесса Мария-Олимпия на открытии бутика в Лондоне

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

27-летняя греческая принцесса снова выбрала черное платье для светского выхода.

Мария-Олимпия посетила открытие флагманского магазина TOTEME London в британской столице. Девушка была облачена в черное макси-платье с серебристым вкраплением, которое было с открытыми плечами и отлично подчеркивало ее фигуру.

Принцесса дополнила свой образ маленький кожаным черным клатчем и остроносыми туфлями на каблуках. Сделала светло-розовый макияж глаз с блестящими тенями, немного подчеркнула ресницы тушью, а также накрасила губы розовым блеском. Маникюр у нее также был выполнен светлым лаком.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images
Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Напомним, на мероприятии в отеле InterContinental London Park Lane, в честь третьей годовщины винного бренда Della Vite, принцесса Мария-Олимпия также блистала в черном платье похожей длины.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images
Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
314
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