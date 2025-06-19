«Игры непокоренных» принца Гарри могут пройти в Украине: что об этом известно

Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

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Спортивные соревнование для ветеранов, основанные принцем Гарри в 2014 году, могут пройти в одной из этих стран, включая Украину. Среди городов и регионов, выдвинувших предложения также: Ольборг в Дании, регион Венето в Италии, Абуджа в Нигерии, Тэджон в Южной Корее и Сан-Диего в США.

Invictus Games — это международное многоспортивное соревнование для раненых и больных ветеранов и нынешних военнослужащих. Несмотря на то, что Invictus Games описывают как «сложные текущие геополитические вызовы», они добавляют, что Украина выдвинула «убедительные» доводы в пользу проведения Игр в столице страны — Киеве, пишет express.co.uk.

Меган и Гарри на Invictus Games / © Getty Images

В апреле этого года принц Гарри, напомним, неожиданно посетил украинский город Львов, где посетил клинику поддержки раненых военнослужащих и гражданских лиц Superhumans Center. В клинике пациенты получают бесплатное протезирование, хирургию и психологическую поддержку.

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Напомним, «Игры непокоренных» 2027 пройдут в родной для принца Великобритании, а именно в Бирмингеме.

Принц Гарри во Львове