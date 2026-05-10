Их было два: где сейчас обручальные кольца княгини Монако Грейс Келли

Грейс Келли / © Getty Images

Всего через несколько месяцев после того, как Грейс познакомилась с принцем Ренье III Монакским во время фотосессии в его дворце, он сделал ей предложение во время рождественских каникул 1955 года в семейном доме в Филадельфии. Позже, во время съемок фильма «Высшее общество», Ренье подарил ей еще одно кольцо.

Покойная актриса стала принцессой княжества в 1956 году, и 70 лет спустя ее второе обручальное кольцо остается одним из самых дорогих и влиятельных в истории.

Первое кольцо, подаренное Грейс Келли, было создано Cartier, представляло собой кольцо-«вечность», инкрустированное чередующимися красными рубинами и бриллиантами из семейной коллекции Ренье. По данным Vogue, использование красных и белых драгоценных камней символизировало флаг Монако.

Кольцо вечности Грейс Келли / © Associated Press

Однако после того, как Ренье подарил Грейс второе, более известное кольцо Cartier, она носила его чаще всего вместо кольца "вечность" до своей смерти в 1982 году.

Как пишет журнал People, после смерти княгини первое и второе ее обручальные кольца перешли во владение Дома Гримальди, правящей семьи Княжества Монако.

Второе помолвочное кольцо княгини Грейс Келли / © Getty Images

Грейс была преданной поклонницей Cartier, поэтому, чтобы почтить ее связь с ювелирным домом, королевская семья предоставила ее кольцо (и другие украшения Cartier из ее коллекции) в аренду особняку бренда на Пятой авеню в Нью-Йорке. Сегодня в магазине Cartier на Пятой авеню есть целый зал, посвященный Грейс Келли.

Свадьба Грейс Келли и князя Ренье III в 1956 году / © Associated Press

