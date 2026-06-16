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Их можна спутать: сестра королевы Камиллы, как две капли на нее похожа, появилась на Royal Ascot
Сегодня стартовали королевские скачки Royal Ascot, которые посетили члены британской королевской семьи.
Королева Камилла и король Чарльз возглавили мероприятие и приняли участие в королевской процессии. Мы уже показывали, какой роскошный образ выбрала для мероприятия Камилла. Также посмотреть конные соревнования приехала ее младшая сестра Аннабель Эллиот.
77-летнюю женщину запечатлели сперва рядом с герцогиней Глостерской Биргиттой, когда они мило беседовали, а потом и в королевской ложе вместе с монархом и его женой.
Аннабель надела белое пальто с черной окантовкой и шляпу с широкими полями, в руках она держала плетенный клатч, а образ дополнила золотыми серьгами-висюльками и несколькими золотыми кольцами в том числе и кольцом с бирюзой, и надела солнцезащитные очки.
Герцогиня Глостерская также выглядела элегантно и была одета в юбочный костюм пастельных оттенков, который состоял из короткого жакета и юбки длины миди, а также в высоких кремовых перчатках, в тон им подобрала и шляпу.