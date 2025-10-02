Принцесса Мари и принц Иоахим / © Getty Images

Реклама

Принц Иоахим, младший сын королевы Маргрете, и принцесса Мари — вторая жена принца должны были вернуться жить в Данию, но продлили пребывание в США после последствий лишения королевского титула.

Пара переехала в Вашингтон, округ Колумбия, в 2023 году, чтобы Иоахим занял должность атташе по оборонной промышленности в посольстве Дании. Это произошло после того, как мать Иоахима, королева Маргрете II, лишила его детей королевских титулов. Теперь же Министерство обороны Дании подтвердило, что принц Иоахим и его семья продлят свое пребывание в США до 2027 года, пишет marieclaire.com.

Принцесса Мари и принц Иоахим / © Associated Press

В 2022 году королева Маргрете, отрекшаяся от престола в январе 2024 года, шокировала страну, урезав монархию и лишив четверых детей Иоахима титулов «принц» и «принцесса». В интервью датскому телеканалу BT Иоахим прокомментировал ситуацию:

Реклама

«Меня предупредили об этом за пять дней. Чтобы я сказал моим детям, что в Новый год у них отнимут их идентичность. Мне очень, очень грустно видеть их опечаленными и непонимающими того, что происходит у них наверху. „Мои дети не знают, на какой ноге стоять, во что им верить. Почему их должны лишать идентичности? Почему их должны наказывать таким образом?“ К началу 2023 года дети Иоахима и Мари, Николай, Феликс, Хенрик и Афина, получили титулы графа и графини Монпеза, и вскоре семья переехала в Вашингтон, округ Колумбия.

Принцесса Мари и принц Иоахим / © Getty Images

В новом заявлении говорится, что срок полномочий Иоахима продлен до августа 2027 года. «Таким образом, Его Королевское Высочество принц Иоахим вместе с Ее Королевским Высочеством принцессой Мари и их двумя детьми, Его Королевским Высочеством графом Хенриком и Ее Королевским Высочеством графиней Афиной, останутся жить в Вашингтоне, где дети также ежедневно посещают школу», — говорится в заявлении.

Хотя датская королевская семья публично уладила разногласия, появляясь вместе со старшим братом Иоахима, королем Фредериком X, и невесткой королевой Мэри на некоторых королевских мероприятиях в Дании, но, шрамы, очевидно, остались.