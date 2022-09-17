Их не пригласили: Меган и Гарри не будут присутствовать на государственном приеме вместе с Кейт и Уильямом

Герцог и герцогиня Сассекские не получили приглашение на государственный прием для мировых лидеров и иностранных королевских особ, который состоится в начале следующей недели после похорона королевы Елизаветы II.

Ранее ходили слухи, что король Чарльз III и королева-консорт Камилла пригласили пару, но теперь появились сообщения о том, что официальные лица Букингемского дворца настаивали на том, что прием предназначен только для работающих членов королевской семьи, пишет Daily Mail.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Государственный прием посетят президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Главы государств прибудут в Лондон в эти выходные, чтобы присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II в понедельник.

Мировые лидеры, послы и члены европейских королевских семей посетят прием во дворце, где их встретят принц и принцесса Уэльские, королевская принцесса Анна, а также граф и графиня Уэссекские.

Граф и графиня Уэссекские / Фото: Associated Press

Следуя логике, можем предположить, что принцесс Йоркских Беатрис и Евгении, а также их отца принца Эндрю также не будет на государственном банкете, так как они не являются работающими членами королевской семьи.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что Гарри и Меган встретились с Чарльзом на этой неделе и обсудили титулы для их детей. The Sun писал, что король Чарльз III согласился выдать патент на письма, чтобы предоставить детям пары – Арчи и Лилибет титулы принца и принцесс, но отказался предоставить им приставку Их королевских Высочеств.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Сассекские очень хотят получить титулы для детей вместе с этой приставкой, сетуя на то, что это позволит их детям обрести государственную охрану. Но, это совсем не так, ведь сестры Йоркские имеют в своих титулах приставку Их королевских Высочеств, но не имеют право на государственную охрану в личных целях. К тому же, статус Королевского Высочества (HRH), и титулы принца или принцессы никак не связаны с предоставлением охраны, так как решение за лондонской полицией Скотланд-Ярд.

Принцесса Беатрис и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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