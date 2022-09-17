Их не пригласили: Меган и Гарри не будут присутствовать на государственном приеме вместе с Кейт и Уильямом

Герцог и герцогиня Сассекские не получили приглашение на государственный прием для мировых лидеров и иностранных королевских особ, который состоится в начале следующей недели после похорона королевы Елизаветы II.
Ранее ходили слухи, что король Чарльз III и королева-консорт Камилла пригласили пару, но теперь появились сообщения о том, что официальные лица Букингемского дворца настаивали на том, что прием предназначен только для работающих членов королевской семьи, пишет Daily Mail.
Государственный прием посетят президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Главы государств прибудут в Лондон в эти выходные, чтобы присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II в понедельник.
Мировые лидеры, послы и члены европейских королевских семей посетят прием во дворце, где их встретят принц и принцесса Уэльские, королевская принцесса Анна, а также граф и графиня Уэссекские.
Следуя логике, можем предположить, что принцесс Йоркских Беатрис и Евгении, а также их отца принца Эндрю также не будет на государственном банкете, так как они не являются работающими членами королевской семьи.
Ранее, напомним, мы рассказывали, что Гарри и Меган встретились с Чарльзом на этой неделе и обсудили титулы для их детей. The Sun писал, что король Чарльз III согласился выдать патент на письма, чтобы предоставить детям пары – Арчи и Лилибет титулы принца и принцесс, но отказался предоставить им приставку Их королевских Высочеств.
Сассекские очень хотят получить титулы для детей вместе с этой приставкой, сетуя на то, что это позволит их детям обрести государственную охрану. Но, это совсем не так, ведь сестры Йоркские имеют в своих титулах приставку Их королевских Высочеств, но не имеют право на государственную охрану в личных целях. К тому же, статус Королевского Высочества (HRH), и титулы принца или принцессы никак не связаны с предоставлением охраны, так как решение за лондонской полицией Скотланд-Ярд.
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