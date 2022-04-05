Их объединила война: украинская и российская примы-балерины выступили на благотворительном концерте

Неаполитанский театр Сан-Карло провел благотворительный концерт "Поддержи Украину - Балет за мир".
На сцене появилась прима-балерина Киевского оперного театра Анастасия Гурская и солист Станислав Ольшанский. Украинская балерина бежала от войны на родине и теперь помогает собирать деньги для Красного Креста.
Среди участников мероприятия была и российская прима-балерина Ольга Смирнова, которая в прошлом месяце покинула Большой театр и перешла в труппу Нидерландского национального балета.
Перед этим балерина выступила с критикой военного полномасштабного вторжения России в Украину, опубликовав 1 марта текст сообщения в своем телеграм-канале.
На сцене театра в Неаполе Ольга выступила вместе с солистом Национального балета Нидерландов Виктором Кайшета.
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