Их объединила война: украинская и российская примы-балерины выступили на благотворительном концерте

Их объединила война: украинская и российская примы-балерины выступили на благотворительном концерте

Неаполитанский театр Сан-Карло провел благотворительный концерт "Поддержи Украину - Балет за мир".

На сцене появилась прима-балерина Киевского оперного театра Анастасия Гурская и солист Станислав Ольшанский. Украинская балерина бежала от войны на родине и теперь помогает собирать деньги для Красного Креста.

Неаполитанский театр Сан-Карло, Анастасия Гурская и солист Станислав Ольшанский / Associated Press

Среди участников мероприятия была и российская прима-балерина Ольга Смирнова, которая в прошлом месяце покинула Большой театр и перешла в труппу Нидерландского национального балета.

Анастасия Гурская и Ольга Смирнова / Associated Press

Перед этим балерина выступила с критикой военного полномасштабного вторжения России в Украину, опубликовав 1 марта текст сообщения в своем телеграм-канале.

Неаполитанский театр Сан-Карло. Ольга Смирнова и ее партнер / Associated Press

На сцене театра в Неаполе Ольга выступила вместе с солистом Национального балета Нидерландов Виктором Кайшета.

Анастасия Гурская и Станислав Ольшанский / Associated Press

Анастасия Гурская / Associated Press

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