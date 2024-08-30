Их первый дом: как выглядит место, где Кейт и Уильям поселились после свадьбы

Сейчас принц и принцесса Уэльские живут в небольшой коттедже Аделаида в поместье Виндзор Хоум Парк. А когда пара только поженилась, они переехали на валлийский остров Англси, где принц Уильям работал летчиком-спасателем в Королевских ВВС.

Многие помнят время, проведенное Кэтрин и Уильямом в Кенсингтонском дворце до их переезда в Виндзор, но именно отдаленный валлийский остров стал любовным гнездышком королевских молодоженов в 2011 году.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Влюбленная пара жила в коттедже в поместье Бодорган, пока Уильям работал летчиком-спасателем в Королевских ВВС. Пара оставалась там до 2013 года. Это был первый дом их старшего сына принца Джорджа, пишет Hello!.

Кейт, Уильям и их сын Джордж / Фото: Getty Images

В этом месте Кейт могла жить обычной жизнью, за ней не охотились папарацци, она общалась с местными мамами и сама ходила за покупками. К примеру, ее часто видели в местном Waitrose, куда она приезжала за кормом для собак.

Место, где жили Кейт и Уильям Уэльские в Англси / Фото: Getty Images

"Я общалась с некоторыми мамами. Джордж только что родился, а Уильям все еще работал в поисково-спасательной службе, поэтому мы приехали сюда, когда Джордж был совсем крошечным младенцем, в центр Англси", — вспоминает этот период своей жизни Кейт. Принцесса рассказывала, что в то время ей очень не хватало семьи и поддержки от мужа, который очень много времени работал, и даже ночью. Но она все равно вспоминает этот период их жизни, как один из самых трепетных.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

"Этот остров был нашим первым совместным домом, и он всегда будет для нас обоих чрезвычайно особенным местом", — сказал Уильям. "Кэтрин и я с нетерпением ждем возможности вернуться сюда снова и снова в течение следующих лет с нашей семьей, - говорит как-то принц Уильям.

Несмотря на удаленность, их фермерский дом в поместье Бодорган был эстетически красив: белый фасад, четыре спальни и вид на горы Эрири.

Сейчас семья находится на летних каникулах в шотландском Балморале.

Замок Балморал в Шотландии / Фото: Getty Images

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