Их сделали женщины: Букингемский дворец опубликовал серию уникальных фотографий

В Международный женский день Букингемский дворец опубликовал серию фотографий, на которых запечатлены представительницы британской королевской семьи, которых в разные годы фотографировали женщины-фотографы.

Таким образом семья решила показать, как оказывает поддержку женщинам этой профессии с момента появления фотографии.

"От фотографий королевы Виктории сделаной Фрэнсис Салли Дэй в 1850-х годах до портретов молодой королевы Елизаветы II сделанных Дороти Уайлдинг в 1952 году и недавних портретов герцогини Эдинбургской нигерийским фотографом Кристиной Эбенезер, женщины-фотографы запечатлевали членов королевской семьи по-своему уникальным образом с тех пор, как зародилась эта форма искусства", - говорится в сообщении дворца, которое они опубликовали в Instagram.

Королева Елизавета II, 1952 год, Дороти Уайлдинг. © Royal Collection Enterprises Ltd 2025 | Royal Collection Trust

Фото: The Royal Family

Королева Камилла, когда была герцогиней Корнуольской, 2020 год, © @jennifer_pattison

Фото: The Royal Family

Королева Виктория (1819-1901). 1859 год, Фрэнсис Салли Дэй. © Royal Collection Enterprises Ltd 2025 | Royal Collection Trust

Фото: The Royal Family

Принцесса Анна, 1980, © Джейн Боун

Фото: The Royal Family

Королева Александра (1844-1925), когда была принцессой Уэльской около 1901-10, Элис Хьюз. © Royal Collection Enterprises Ltd 2025 | Royal Collection Trust

Фото: The Royal Family

Герцогиня Эдинбургская, 2025, © Кристина Эбенезер

Фото: The Royal Family

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