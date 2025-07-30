Их свадьба могла не состояться: кто был против брака Зары и Майка Тиндалл

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

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Это была бабушка Майка. Отец Майка, Филипп, рассказал о сомнениях бабушки в интервью в 2020 году и объяснил, что она опасалась, что королевский статус Зары может стать проблемой, но вскоре вся семья поняла, что им не о чем беспокоиться.

В интервью Sunday Times отец Майка рассказал: «Бабушка Майка была категорически против. В ее время королевские особы женились на королевских особах, и она думала, что свадьбу отложат. Но с самого начала вся семья была просто чудесной».

Зара Тиндалл и ее бабушка королева Елизавета II / © Associated Press

К сожалению, бабушка Майка так и не познакомилась с Зарой, но его отец сказал, что уверен: она бы одобрила жену своего внука. Он добавил: «Я знаю, что она любила бы ее так же сильно, как и мы, потому что они с Майком идеально подходят друг другу».

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© Getty Images

Напомним, ранее сегодня мы вспоминали, каким был этот день для Зары и Майка в июле 2011 года.