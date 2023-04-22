Их только двое: королева Камилла выбрала помощниц для участия в коронации

Букингемский дворец объявил, кто будет помогать королеве Камилле в Вестминстерском аббатстве в день коронации 6 мая.

Букингемский дворец подтвердил, что одной из спутниц королевы на коронации будет леди Лэнсдаун, а второй - сестра Камиллы, Аннабель Эллиот. Это в дополнение к восьми Пажам Почета , которые будут сопровождать Их Величества в рамках службы.

68-летняя Фиона Шелберн, маркиза Лэнсдаун, профессиональный дизайнер интерьеров, тесно связана с Чарльзом и Камиллой. Она живет в Bowood House (величественный дом в Уилтшире, внесенный в список памятников архитектуры I степени) со своим мужем Чарли, 9-м маркизом, и их тремя домашними псами, пишет Hello!

74-летняя Аннабель Эллиот, младшая сестра Камиллы и также дизайнер интерьеров. У нее и ее покойного мужа Саймона трое детей — Бен, Элис и Кэтрин. Сын Бена, Артур, был выбран одним из пажей его двоюродной бабушки Камиллы на коронации.

Аннабель Эллиот и ее сестра королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, церемония коронации начнется в 11:00 в субботу, 6 мая, и члены королевской семьи проедут уже с коронованными королем и королевой от аббатства до Букингемского дворца по улицам Лондона.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

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