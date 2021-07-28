Икона стиля - Жаклин Кеннеди: элегантные аутфиты первой леди США

Сегодня Жаклин Кеннеди исполнилось бы 92 года.

Жаклин была одной из самых популярных дам своего времени. Супруга президента Джона Кеннеди и первая леди США с 1961 по 1963 год была законодательницей моды и главной героиней светских хроник. Разберем ее стиль подробнее.

Жаклин Бувье родилась 28 июля 1929 года в престижном пригороде Нью-Йорка Саутгемптоне в семье брокера Джона Бувье III и Джанет Нортон Ли. Училась в Holton-Arms School и и в Школе мисс Портер. Потом изучала французскую литературу в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне.

Жаклин Кеннеди / Associated Press

После окончания университета Жаклин стала корреспондентом ежедневной газеты The Washington Times-Herald. В качестве корреспондента этой газеты Жаклин освещала коронацию британской королевы Елизаветы II, прошедшую 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Позже Жаклин работала редактором в нескольких издательствах.

Жаклин Кеннеди и королева Елизавета II / Getty Images

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Главным дизайнером, который одевал Жаклин был Олег Кассини. Именно его рук дело – платья без рукавов (Жаклин любила подчеркивать свои плечи), а также высокие перчатки (Жаклин считала свои руки не очень красивыми и старалась прятать их под перчатками).

Жаклин Кеннеди / Getty Images

Жаклин Кеннеди / Associated Press

Жаклин Кеннеди не была красоткой от природы, но благодаря удачно подобранным образам, выглядела почти всегда безупречно. Например, ей не нравились широко посаженный глаза и квадратный подбородок, поэтому фотографировалась Жаклин часто полубоком, а глаза часто прятала под большими черными солнцезащитными очками. Сейчас такие любит носить дизайнер Виктория Бекхэм.

Жаклин Кеннеди / Getty Images

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Среди образов Кеннеди можно увидеть множество юбок-трапеций и коротких жакетов, отлично подчеркивающих ее талию, а также прямых платьев без рукавов (все-таки плечи Жаклин ей очень нравились, даже в относительно закрытых нарядах на них часто был разрез, как акцент).

Еще одной деталью ее образов были шляпы в том числе и шляпы-таблетки (такие любила раньше герцогиня Сассекская).

Особенно хороша Жаклин была в костюмах очень похожих на костюмы от Chanel. Говорят, президент Кеннеди не одобрял того, чтобы его супруга носила вещи европейского бренда, поэтому Олег Кассини создавал для Жаклин костюмы, ориентируясь на модные тенденции Chanel и Dior.

Жаклин Кеннеди / Associated Press

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Подвенечное платье для Жаклин сшила нью-йоркский дизайнер Энн Лоу. Но платье с обилием рюшей ей совсем не нравилось, в отличие от ее мужа, который был в восторге от образа невесты. Свой свадебный образ Жаклин обыграла фатой своей бабушки.

Жаклин Кеннеди / Associated Press

Как хозяйка Белого дома Жаклин часто приглашала на коктейли много гостей, создавая этому особняку менее формальную атмосферу. Благодаря уму и обаянию, Жаклин была популярна среди политиков и дипломатов.

Жаклин Кеннеди / Getty Images

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А ее розовый костюм, который был копией костюма Chanel 1961 года, стал символом убийства ее мужа Джона Кеннеди. Именно в нем была Жаклин 22 ноября 1963 года в рабочей поездке с мужем в Техас, когда, находясь в автомобиле в ее мужа стреляли. После смерти президента она отказалась снять запачканную кровью одежду и оставалась в розовом костюме.

Жаклин Кеннеди / Getty Images

Ее стойкость и храбрость после убийства ее мужа и похорон вызывали восхищение во всем мире. После смерти Джона Кеннеди Жаклин и ее дети оставались в их комнатах Белого дома в течение двух недель, готовясь к отъезду.

После второго замужества с миллиардером Аристотелем Онассисом в 1968 стиль Жаклин тоже претерпел изменений. Она начала появляться в обществе в объемных свитерах в платках Hermes и даже начала носить полупрозрачные платья и блузки.

Жаклин Кеннеди и Аристотель Онассис / Getty Images

Жаклин Кеннеди / Getty Images

Ее второй муж умер в 1975 году и Жаклин Кеннеди-Онассис, почти в 46 лет, стала вдовой во второй раз. Сама Жаклин умерла во сне в 22:15 в четверг, 19 мая 1994 года, за два с половиной месяца до своего 65-го дня рождения. У нее была лимфома. Она была похоронена рядом с первым мужем президентом Кеннеди, их сыном Патриком и их мертворожденной дочерью Арабеллой на Арлингтонском национальном кладбище в Виргинии.

Стиль Жаклин Кеннеди (12 фото)

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