Икра, алмазы, лошади, духи и даже лыжи: предметы роскоши для русских поплыли нах*й вслед за кораблем

Икра, алмазы, лошади, духи и даже лыжи: предметы роскоши для русских поплыли нах*й вслед за кораблем

У русских есть поговорка "кому щи пусты, а кому жемчуг мелок", действительно, у богатых и бедных проблемы всегда были несколько разного уровня. Но четвертый пакет ограничительных мер против России, принятый Евросоюзом, уравнивает шансы для жителей этой "отдельно взятой страны".

О том, что в Россию теперь запрещен экспорт предметов роскоши сообщила во вторник, 15 марта, пресс-служба Европейской комиссии

Теперь в Россию нельзя передавать или экспортировать, прямо или косвенно, предметы роскоши любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России", - говорится в публикации.

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К предметам роскоши относятся все предметы, если их стоимость превышает 300 евро за единицу, если иное не указано в приложении.

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Интересно, что в перечень вошли круизные суда и яхты, породистые лошади, алмазы, жемчуг, изделия из драгоценных металлов, элитные вина и спиртные напитки, черная икра и трюфели, сигары, духи.

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Под запрет попали автомобили стоимостью свыше 50 тыс. евро и мотоциклы дороже 5 тыс. евро, аксессуары и запчасти к ним, музыкальные инструменты дороже 1500 евро(а это значит близкий друг Путина музыкант Сергей Ролдугин уже не купит себе новую виолончель), предметы искусства и антиквариат; экипировка для горных лыж, гольфа, подводного плавания и парусного спорта; разнообразные биллиарды и аксессуары к ним, электронная техника, видеоигры, столовое серебро и фарфор, ковры, разнообразная одежда и др.

Перечень занимает 14 страниц мелким текстом.

Вместе с тем в документе указывается, что запрет не распространяется на товары, необходимые для официальных целей дипломатических или консульских представительств государств-членов ЕС или их стран-партнеров в России, или международных организаций, пользующихся иммунитетом в соответствии с международным правом, а также на личные вещи их сотрудников.

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Таким образом, наши европейские партнеры лишили россиян всего, чем они привыкли хвастаться в социальных сетях, которые им заблокировали до этого. У россиян не будет больше жемчуга, ни крупного, ни мелкого. Над наполнением щей, вернее, его отсутствием, наши европейские партнеры продолжают работать.

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А мы пока предлагаем бывшим звездам российского Instagram освоить вязание, научиться перелицовывать верхнюю одежду и уже начинать строгать себе новые лыжи из валежника, если постараться, можно успеть сделать себе новую экипировку к началу следующего горнолыжного сезона на курортах Краснодарского края.

Россия 1920 год / Getty Images

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