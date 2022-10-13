Илона Маска обвели вокруг пальца: миллиардеру "подставили" ненастоящего Путина

Скандальные посты Илона Маска в Твиттере наделали много шума. Ходили слухи о том, что бизнес-магнат разговаривал с российским "фюрером" по телефону перед тем, как публиковать в соцсетях свои размышления на тему "войны и мира".

Ранее предполагалось, что американский миллиардер Илон Маск мог консультироваться с Путиным перед публикацией скандальных твитов, но сам Маск опроверг, что он общался с Путиным незадолго до написания своего "мирного плана", утверждая, что беседовал с президентом РФ лишь единожды и это было 18 месяцев назад.

Путин / Фото: Associated Press

Телеграмм-канал Generall SVR опубликовал некоторые подробности этого разговора и они весьма интересные. По данным авторов канала Илон Маск действительно общался с человеком, которого воспринимал как президента России Владимира Путина. И это было около месяца назад. Вот что они пишут:

"Первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко во время доклада сообщил Путину о том, что Илон Маск ищет возможность пообщаться с президентом. Путин тогда однозначно высказался против общения, но Кириенко предложил следующий вариант: с разрешения Путина с Илоном Маском пообщается человек, который будет выдавать себя за президента России и попытается убедить Маска в правоте позиций российского руководства, сделав его (Маска) практически агентом влияния, не только на миллионную аудиторию простых людей поклонников Илона, но и на американский истеблишмент".

Илон Маск / Фото: Associated Press

И в Кремле, к слову, вскоре отреагировали на заявления Маска.

Если это соответствует действительности, то американца Илона просто обвели вокруг пальца. А еще, как утверждается на канале, взяли с миллиардера "честное слово", что этот разговор будет конфиденциальным и сам факт его не подлежит огласке.

В том случае, если об этом разговоре узнает публика, что в результате и произошло, Кириенко предложил обыграть ситуацию таким образом, словно Илона Маска просто разыграли, а разговаривал он на самом деле не с президентом Путиным. Эта идея "фюреру" понравилась, и он дал свое согласие на ее реализацию. Ну а результат мы уже видели.

"Маск обсудил, вернее выслушал позиции и угрозы миру человека, который говорил от имени Путина и пообещал обдумать услышанное. Маску было обещано, если факт разговора останется тайной, то контакты будут продолжаться. Путину была предоставлена запись разговора и он остался доволен не только услышанным, но и реакцией Маска на беседу. Более того, в планах Кириенко было задействовать подобным образом нескольких западных лидеров мнений, для формирования "правильной" повестки и давления на руководство нескольких стран Европы и США", - сообщает канал.

Илон Маск / Фото: Associated Press

Таким образом очевидно, что Путин проигрывает войну против Украины, и хватается за любую возможность, как за соломинку используя в том числе и Илона Маска.

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