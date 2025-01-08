Им 14 лет: королевский двор Дании показал новые фото близнецов - принца Винсента и принцессы Жозефины

8 января близнецы короля Дании Фредерика Х и королевы Мэри, принц Винсент и принцесса Жозефина, празднуют свой 14-й день рождения.

По такому случаю королевский двор Дании опубликовал новые фотографии принца и принцессы. Близнецы родились в 2011 году в Rigshospitalet в Копенгагене. Они являются третьим и четвертым ребенком короля и королевы.

На фото брат и сестра запечатлены вместе. Кадры были сделаны в канун Нового года - вскоре после того, как их отец произнес свою первую новогоднюю речь, как король страны.

На Жозефине было элегантное платье с длинными рукавами и V-образным вырезом, волосы она распустила и надела несколько золотых украшений. А вот Винсент позировал в элегантном черном костюме, белой рубашке и бархатном галстуке-бабочке.

Напомним, что также король и королева воспитывают сына Кристиана и дочь Изабеллу. Что что известно о наследнике датского престола - кронпринце Кристиане - мы рассказывали ранее.

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