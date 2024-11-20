Им было скучно: принц Жак и принцесса Габриэлла были не в восторге от очередного выхода в свет

Наследники князя Альбера II откровенно томились от скуки на балконе Дворца Монако в Монте-Карло, когда вместе с родителями – княгиней Шарлин и князем Альбером II вышли поприветствовать публику.
9-летние близнецы всегда появляются на важных королевских мероприятиях с родителями, но радости им это приносит мало. В этот день фотографы запечатлели, как принцесса Габриэлла поджимала щеку рукой, стоя на балконе, а ее отец Альбер наклонился к ней, чтобы что-то сказать ей на ухо.
Ее брат принц Жак стоял рядом, ему, похоже, тоже было не очень весело.
Вчера, напомним, семья посетила мессу в честь празднования Национального дня Монако, а потом посмотрела торжественный военный парад с балкона дворца.
Княгиня Шарлин появилась на публике в красивом сиреневом брючном костюме, а ее муж надел военную форму.
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