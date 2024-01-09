Им исполнилось по 13 лет: дворец поделился новым фото младших детей королевы Мэри и короля Фредерика

8 января принцу Винсенту и принцессе Жозефине исполнилось по 13 лет. Близнецы появились на свет в 2011 году и стали третьим и четвертым ребенком на тот момент наследного принца Фредерика и наследной принцессы Мэри.

На снимке, опубликованном в соцсетях королевским дворцом, принц и принцесса одеты в черные костюмы. На девочке голубая блузка, а мальчик в белой рубашке с голубым галстуком.

"Их королевские Высочества принц Винсент и принцесса Жозефина отмечают день рождения, им исполнилось по 13 лет", - гласит подпись под снимком авторства Денниса Стенилда.

Напомним, сегодня, 9 января, свой 42-й день рождения отмечает принцесса Уэльская Кэтрин. Король Чарльз и королева Камилла уже поздравили ее, также опубликовав снимки в соцсетях. А вот более личные поздравления Кэтрин, наверняка, получила в приватной обстановке.

Читайте также: