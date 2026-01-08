Им сегодня по 15 лет: датский дворец поделился новыми фото принцессы Жозефины и принца Винсента

Принц Винсент и принцесса Жозефина / © Датская королевская семья/Instagram

Принцесса Жозефина и принц Винсент – младшие дети короля Фредерика X и королевы Мэри. Они родились 8 января 2011 года в Копенгагене. Жозефина появилась на свет на 26 минут позже своего брата-близнеца - принца Винсента. В тот же день, в честь рождения близнецов из замка Кронборг и военно-морской базы Холмен был произведен 21 артиллерийский залп.

Принц Винсент и принцесса Жозефина / © Датская королевская семья/Instagram

Королевский дворец в честь именинников поделился новыми портретными фотографиями близнецов.

«Их Королевские Высочества принц Винсент и принцесса Жозефина сегодня отмечают свой 15-й день рождения.

По этому случаю публикуются новые фотографии принца и принцессы, сделанные незадолго до Нового года в Амалиенборге», - говорится в подписи.

Принцесса Жозефина / © Датская королевская семья/Instagram

Принц Винсент / © Датская королевская семья/Instagram

Принцесса Жозефина / © Датская королевская семья/Instagram

Принц Винсент / © Датская королевская семья/Instagram

Жозефина одета в голубую рубашку с рюшами, ее волосы распущены и уложены красивыми волнами, на лице легкий макияж, в ушах золотые серьги-кольца, а маникюр выполнен в синем цвете.

Ее брат принц Винсент одет в голубую рубашку и серый джемпер.

Принцесса Жозефина занимает четвертое место в линии наследования престола, а ее брат – третье, поскольку родился почти на полчаса раньше сестры.

Принц Винсент и принцесса Жозефина / © Датская королевская семья/Instagram