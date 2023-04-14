Им снова не угодили: стало известно, почему Гарри и Меган так долго тянули с ответом на приглашение на коронацию

Всех, конечно же, интересует вопрос, почему герцог и герцогиня Сассекские так долго не отвечали на приглашение короля. Инсайдеры рассказали, что Гарри задержался с ответом на приглашение на коронацию, потому что он был озабочен тем вопросом, где ему придется сидеть. Ему или им с Меган.

Меган и Гарри с членами королевской семьи / Фото: Associated Press

Как пишет Daily Mail, герцог Сассекский хотел узнать, какой план рассадки гостей и до последнего тянул с ответом. Было много разговоров о том, с кем Меган и Гарри будут сидеть рядом, если придут. И кто будет стоять за ними. Так как такой информации герцогу, разумеется, никто не предоставил, он сообщил, что на коронацию приедет без своей супруги Меган.

Напомним, когда Гарри и Меган приехали в Великобританию на платиновый юбилей королевы Елизаветы II, они присоединились к другим членам королевской семьи в соборе Святого Павла на благодарственной службе.

Cобор Святого Павла / Фото: Associated Press

Но, что примечательно и довольно неловко, они сидели по другую сторону нефа от Чарльза, Камиллы, Уильяма и Кейт. С другой стороны – ничего удивительного, ведь они сложили с себя полномочия членов королевской семьи, которые работают на корону.

Однако самолюбие пары, вероятно, не может принять это как данность. А результат всем уже известен.

Меган и Гарри на юбилее королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Напомним, мы собрали для вас подробно информацию о том, что будет происходить в день коронации Чарльза и Камиллы 6 мая.

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