Умеет не только Кейт: принцесса Катарина-Амалия продемонстрировала искусство реверанса

Наследная принцесса Нидерландов присела в реверансе перед королем Испании Филиппом VI во время визита испанской королевской четы в Амстердам.
Старшая дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы присутствовала на мероприятии, устроенном членами испанской королевской семьи членам королевской семьи Нидерландов в третий день визита в Музее уличного искусства и граффити Страат в Амстердаме.
При встрече 20-летняя наследница трона, как и полагается ей по статусу, сделала реверанс перед королем Испании Филиппом VI, смотря при этом прямо ему в глаза. После Филипп обнял и поцеловал девушку в щеку. Родители девушки – королева Максима и король Виллем-Александр – стояли рядом и наблюдали за процессом, так же, как и супруга Филиппа – королева Летиция.
Для Катарины-Амалии это один из первых важных государственных визитов членов других монарших семей в Нидерланды, который она посещает как будущая королева. Как видите, искусством реверанса девушка владеет не хуже принцессы Уэльской Кэтрин.
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