Имела сияющий вид: эксперт рассказала, как принцесса Кейт добилась такого эффекта в своем макияже на BAFTA

Принцесса Уэльская выглядит прекрасно, и это факт. Эксперт по красоте отметила, что во время выхода на красную дорожку церемонии BAFTA Кейт использовала один трюк в макияже.

Делая макияж для публичного выхода, Кейт выбрала гораздо более темные тени для век, чем обычно, а также очень удачно подчеркнула брови. Издание Express.co.uk поговорило с Сарой Амелией Фогг, владелицей бренда Brows By Sarah, которая специализируется на макияже бровей. И вот, что она сказала про макияж Кэтрин:

Принцесса Уэльская на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

"Я всегда говорила, что брови Кейт Миддлтон - ее лучшая черта. Ее брови действительно одни из лучших, которые я видела за долгое время. Определенная форма, которую она выбирает, идеально соответствует ее естественному внешнему виду. Поскольку ее волосы на бровях такие однородные, я предполагаю, что Кейт делает ламинирование, которое гарантирует, что они всегда сохранят безупречный, ухоженный эффект, и я определенно скажу, что эта форма подходит ей лучше всего".

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также в этом макияже Кэтрин подобрала нежно-розовый блеск для губ, который делал ее образ более мягким. Вы только посмотрите, как на Кейт смотрит ее муж Уильям.

Принц и принцесса Уэльские на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

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