Имениник дня: шведский королевский дворец представил новое фото принца Оскара

Шведская королевская семья поделилась новой фотографией принца Оскара в честь его дня рождения.
2 марта сыну кронпринцессы Виктории – будущей королевы Швеции и кронпринца Даниэля – исполнилось 9 лет.
"Сегодня день рождения Его Королевского Высочества. Принцу Оскару 9 лет. Поздравляем!", – говорится в заявлении дворца в Instagram.
Принц Оскар родился 2 марта 2016 года в Каролинской больнице в Стокгольме. Он является третьим в порядке наследования шведского престола после своей матери принцессы Виктории и сестры принцессы Эстель.
Напомним, 23 февраля дворец поздравлял с 13-летием принцессу Эстель и также публиковал фото.
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