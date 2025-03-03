Имениник дня: шведский королевский дворец представил новое фото принца Оскара

Шведская королевская семья поделилась новой фотографией принца Оскара в честь его дня рождения.

2 марта сыну кронпринцессы Виктории – будущей королевы Швеции и кронпринца Даниэля – исполнилось 9 лет.

"Сегодня день рождения Его Королевского Высочества. Принцу Оскару 9 лет. Поздравляем!", – говорится в заявлении дворца в Instagram.

Принц Оскар / Фото: Шведская королевская семья/Instagram

Принц Оскар родился 2 марта 2016 года в Каролинской больнице в Стокгольме. Он является третьим в порядке наследования шведского престола после своей матери принцессы Виктории и сестры принцессы Эстель.

Напомним, 23 февраля дворец поздравлял с 13-летием принцессу Эстель и также публиковал фото.

Читайте также:

Шведский принц Оскар (7 фото)