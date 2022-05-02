Именинница дня: 10 фактов, которых вы не знали о дочери Кембриджей - принцессе Шарлотте

Именинница дня: 10 фактов, которых вы не знали о дочери Кембриджей - принцессе Шарлотте

2 мая свой седьмой день рождения празднует единственная дочь герцогини Кембриджской и принца Уильяма – принцесса Шарлотта.

Принцесса Шарлотта – второй ребенок Кейт и Уильяма, она родилась 2 мая 2015 года и стала первой внучкой принца Уэльского Чарльза и пятой правнучкой королевы Елизаветы II.

Вспоминаем тот особенный день для Кембриджей, когда на свет появилась их первая и пока единственная дочь Шарлотта.

1. Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская родилась в госпитале Святой Марии в Лондоне в 8:34 утра по лондонскому времени в присутствии принца Уильяма. Герцогиня Кэтрин и принц Уильям приехали в госпиталь в 6 утра. Герцогиня сама была за рулем, наверное, на тот момент схватки у Кэтрин еще не начались. Ближе к полудню Кенсингтонский дворец сообщил, что роды у герцогини начались и протекают без осложнений. Чуть позже стало известно, что Кэтрин родила дочь. Вес малышки – 3710 граммов. Она родилась в том же госпитале, что и ее старший брат Джордж в 2013 году.

Принцесса Шарлотта / Getty Images

2. Новость о рождении принцессы сообщил королевский глашатай. По традиции он появился на крыле госпиталя и озвучив новость зазвонил в колокола.

Королевский глашатай / Getty Images

3. 4 мая Букингемский дворец объявил, что новорожденная получила имя Шарлотта Элизабет Диана (в честь своей прабабушки королевы Елизаветы II и бабушки принцессы Дианы Уэльской).

4. Шарлотта занимает четвертое место в линии наследования британского престола после своего брата Джорджа, отца Уильяма и деда Чарльза.

5. Крещение принцессы Шарлотты состоялось 5 июля 2015 года в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме в Норфолке. Обряд провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Церемония прошла в кругу близких и родных людей, на ней присутствовали, конечно же, королева Елизавета II, принц Чарльз его супруга герцогиня Камилла, родители Кэтрин - Майкл и Кэрол Миддлтон и многие другие члены королевской семьи. В этой церкви крестили принцессу Диану в 1961 году и принцессу Евгению в 1990 году. Сюда же королевская семья ежегодно приезжает на Рождественскую службу. Крестными принцессы стали близкие друзья Уильяма - Том ван Страубензи и Джеймс Мейд, давняя подруга Кэтрин Софи Картер, а также двое членов семьи - кузина принца Лора Феллоуз и кузен герцогини Адам Миддлтон. Всего у принцессы пятеро крестных, а вот у ее старшего брата принца Джорджа аж семеро.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / Getty Images

6. В 2 года и 7 месяцев принцесса Шарлотта начала посещать лондонский детский сад Willcocks Nursery School. На момент поступления в сад принцесса уже посещала спортивные кружки и занималась теннисом (любимым видом спорта принцессы Дианы).

7. В 4-летнем возрасте принцесса пошла в подготовительную школу Thomas's Battersea, там же учится и ее старший брат Джордж. Первый учебный год дети проводят в более игровой форме. Они больше исследуют, чем учатся, а к занятиям создан творческий подход. Также практикуются занятия на свежем воздухе, посещение музеев и галерей. Герцог и герцогиня Кембриджские вместе отвели детей в школу. А вот принца Джорджа в 2017 году в первый класс сопровождал только отец – принц Уильям, так как герцогиня Кэтрин была беременна третьим ребенком и страдала от сильного токсикоза.

Принцесса Шарлотта идет в школу с родителями и братом Джорджем / Associated Press

8. Принцессу Шарлотту называли любимицей принца Филиппа (супруга королевы Елизаветы II) наверно из-за того, что маленькая Шарлотта очень похожа своим озорным характером на королеву.

9. Принцесса Шарлотта любит танцевать и с детства привыкла к вниманию публики. Кажется, она единственная из детей Кембриджей, кто не стесняется камер и всегда приветливо машет рукой в объективы фотографов.

Принцесса Шарлотта / Associated Press

10. Пятилетие дочери Кембриджи отмечали громкой вечеринкой. Она прошла с помощью видеосвязи Zoom, к которой присоединилась и 94-летняя прабабушка Шарлотты – королева Елизавета II, а также ее супруг принц Филипп, а также многочисленные родственники и друзья девочки. Семилетие принцессы праздновать будут, скорее всего в узком семейном кругу.

Напомним, 23 апреля Кейт и Уильям делились фотографией младшего сына принца Луи, ему исполнилось четыре года. А 29 апреля пара отметила одиннадцатую годовщину со дня своей свадьбы.

Принцесса Шарлотта / Associated Press

Принцесса Шарлотта / Associated Press

Принцесса Шарлотта / Getty Images

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