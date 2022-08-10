Именинница дня: 10 сексуальных образов Кайли Дженнер

Сегодня, 10 августа, Кайли Дженнер отмечает свой юбилей – ей исполнилось 25 лет.

Несколько лет назад девушку считали самой молодой миллиардершей в мире. Она возглавляла рейтинг самых богатых молодых знаменитостей. Сейчас ее состояние - из-за коронавируса - оценивают в 600 миллионов долларов (по версии журнала Forbes). Но мы не сомневаемся в том, что совсем скоро основательница бьюти-бренда Kylie Cosmetics снова войдет в список миллиардеров. Кстати, косметический бренд она запустила, когда ей было всего 17 лет.

Кайли не только успешная бизнесвумен, но и счастливая мама двоих детей – 4-летней Сторми и 6-месячного Вольфа, которых она родила от своего бойфренда – рэпера Трэвиса Скотта.

По случаю дня рождения мы собрали для вас 10 самых сексуальных образов Кайли.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Напомним, ранее Дженнер хвасталась новым аутфитом в блестящем топе от Paco Rabanne с капюшоном цвета металлик, который имеет пикантный вырез в зоне декольте и обнаженную спину.

Читайте также: