Именинница дня: датский королевский дворец поделился портретным фото принцессы Мари

Датская принцесса Мари сегодня празднует день рождения.

Королевский дворец Дании поздравил принцессу Мари с праздником, опубликовав ее новое портретное фото.

"У Ее Королевского Высочества принцессы Мари сегодня день рождения, ей исполняется 49 лет", - говорится в сообщении под снимком.

На снимке фотографа Ларс Х. Лаурсена принцесса позирует в цветочном платье и серых эспадрильях на платформе. Она сидит на ступеньках возле дома, а рядом с ней белый пес – домашний питомец семьи.

Принцесса Мари / Фото: Датская королевская семья/Instagram

Мари – вторая жена принца Иоахима (младшего сына королевы Маргрете II). Мы собрали для вас интересные факты об этой королевской особе.

Принцесса Мари и принц Иоахим / Фото: Associated Press

Вчера, 5 февраля, напомним, 53 года исполнилось королева Дании Мэри. И дворец также делился фото.

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