Именинница дня: датский королевский дворец поделился портретом королевы Мэри

Датской королеве Мэри сегодня исполняется 53 года.
Дворец представил в честь именинницы ее новые красивый портрет. На фото королева запечатлена сидя, одета в молочно-белую блузку и нежно-розовую кружевную юбку. У Ее Величества красивая прическа, макияж на лице, в ушах серьги-висюльки и несколько браслетов на запястьях, а также колец на пальцах, в том числе, и помолвочное.
"У Ее Величества Королевы сегодня день рождения, ей исполняется 53 года. По случаю дня рождения публикуется новый портрет королевы. Портрет был сделан фотографом Стином Эвалдом в Амалиенборге", - говорится в сообщении дворца.
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А также рассказывали ее историю любви с тогдашним кронпринцем Фредериком.
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