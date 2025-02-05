Именинница дня: датский королевский дворец поделился портретом королевы Мэри

Дворец представил в честь именинницы ее новые красивый портрет. На фото королева запечатлена сидя, одета в молочно-белую блузку и нежно-розовую кружевную юбку. У Ее Величества красивая прическа, макияж на лице, в ушах серьги-висюльки и несколько браслетов на запястьях, а также колец на пальцах, в том числе, и помолвочное.

"У Ее Величества Королевы сегодня день рождения, ей исполняется 53 года. По случаю дня рождения публикуется новый портрет королевы. Портрет был сделан фотографом Стином Эвалдом в Амалиенборге", - говорится в сообщении дворца.

Королева Мэри / Фото: Датская королевская семья/Instagram

Ранее мы собрали для вас самые интересные факты о королеве Мэри.

А также рассказывали ее историю любви с тогдашним кронпринцем Фредериком.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

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