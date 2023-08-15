Именинница дня: дворец поделился трогательными фото принцессы Анны

Королевской принцессе Анне сегодня исполняется 73 года. Дворец поздравил именинницу с праздником и опубликовал трогательные фото.

Принцесса Анна – единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа, родилась 15 августа 1950 года, через два года после рождения ее старшего брата короля Чарльза III.

"Сегодня мы поздравляем Ее Королевское Высочество Королевскую принцессу с днем рождения!", - написали в Твиттере королевской семьи и поделились несколькими архивными фото именинницы.

На одном из них Анна запечатлена в Букингемском дворце в День коронации Чарльза и Камиллы, 6 мая 2023 года. Автором снимка является королевский фотограф Крис Джексон.

Wishing Her Royal Highness The Princess Royal a very Happy Birthday today!



At Buckingham Palace on Coronation Day 2023. ©️Chris Jackson / Getty Images.



At Clarence House in July 1951. Royal Collection Trust ©️His Majesty King Charles III 2023. pic.twitter.com/3psTdEFWtj — The Royal Family (@RoyalFamily) August 15, 2023

На другом – принцессе почти один год. Фото сделано в Кларенс-Хаусе в июле 1951 года. Она одета в белое платье и чепчик, а рядом сидит ее брат Чарльз, которому почти три года и держит ее за руку.

За свою долгую жизнь принцесса Анна была замужем дважды. Про две истории любви единственной дочери королевы Елизаветы II мы рассказывали ранее.

Принцесса Анна на королевских скачках в Аскоте / Фото: Getty Images

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