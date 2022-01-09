Именинница дня: герцогиня Кембриджская и ее история любви с принцем Уильямом

Сегодня свой 40-й день рождения отмечает герцогиня Кембриджская Кэтрин.

Супруга герцога Кембриджского Уильяма после свадьбы получила официальный титул герцогини Кембриджской, в Шотландии она графиня Стратерн, а в Северной Ирландии - баронесса Каррикфергюс. Замуж Кэтрин вышла в 2011 году, но встречались они с принцем Уильямом с 2003 года.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин / Associated Press

История их знакомства началась еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. С 2002 года Кейт и Уильям, еще будучи друзьями, снимали для жилья дом в Файфе. В то время Кейт выглядела как обычная студентка, ничем особо не примечательная. Начало их романтических отношений случилось в 2003 году. Именно в этот год Кэтрин была среди приглашенных гостей на 21-й день рождения принца Уильяма.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин / Getty Images

От первой встречи до романтической помолвки в 2010 году прошло почти десять лет. Нельзя сказать, что все эти годы принц был верен своей подруге. Бывали в их отношениях кризисы, периоды расставания и другие трудности. И кто знает, стала бы Кейт Миддлтон будущей герцогиней Кембриджской, если бы не имела такого терпения.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин и королева Елизавета II / Getty Images

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Свадьба Кэтрин и старшего сына принца Чарльза состоялась в апреле 2011 года. Спустя два года на свет появился их первенец – принц Джордж. Еще через два года, весной 2015-го, Кейт родила второго ребенка – дочь принцессу Шарлотту. А в апреле 2018-го на свет появился и третий ребенок пары – принц Луи.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин с дочерью принцессой Шпарлоттой / Getty Images

Сегодня герцогиня Кембриджская имеет безупречную репутацию, у нее прекрасные отношения с королевой Елизаветой II, а многие британцы хотят видеть ее своей будущей королевой-консортом. Думает ли Кэтрин о короне? Кто знает, но мы точно знаем, что она думает о том, как быть хорошей матерью для своих детей и прекрасной супругой для мужа. Ведь семья всегда была для нее на первом месте. С уверенностью сегодня можно говорить о том, что Кэтрин выглядит просто идеальной кандидатурой на роль будущей королевы.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин и принц Уильям с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой / Getty Images

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