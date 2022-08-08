Именинница дня: как изменился стиль принцессы Беатрис после свадьбы с Эдоардо Мапелли-Моцци

Принцессе Йоркской Беатрис сегодня исполняется 34 года. Как будет отмечать праздник внучка королевы Елизаветы II, не сообщается. Мы же решили вспомнить, как менялся стиль принцессы с годами.
Принцесса Беатрис - член британской королевской семьи. Она старшая дочь принца Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II и Сары Фергюсон.
У принцессы Беатрис есть доступ ко множеству мировых дизайнеров, но до замужества с Эдоардо-Мапелли Моцци в 2020 году принцесса Йоркская одевалась не очень стильно и часто делала модные ошибки в своих образах.
Королевские эксперты в один голос твердили, что Беатрис могла бы выглядеть очаровательно и очень стильно, если бы в то время обращала внимание на детали, которые, как известно, часто имеют огромное значение.
Принцесса среднего роста, со стройной фигурой и славится формами. У нее красивые ноги, длинные рыжие волосы и пышная грудь. В последнее время Беа нашла стилиста, который подбирает для нее наряды, отлично подчеркивающие достоинства фигуры.
Раньше принцесса же часто подбирала такие платья, которые, наоборот, подчеркивали недостатки ее фигуры. Например, у Беатрис не очень приметная талия (так было до родов) и пышная грудь, и, если одежду подобрать неправильно, будет ощущение, что у принцессы вовсе нет талии. К счастью, в последнее время таких ситуаций с Беа не случается.
После родов принцесса Йоркская еще и похудела, и теперь платья, блузки и юбки длины миди сидят на ее фигуре лучше прежнего. Мы собрали для вас целую подборку фотографий стиля Беатрис разных лет, чтобы вы сами увидели перемены.
Напомним, четыре дня назад день рождения праздновала герцогиня Сассекская, и мы вспоминали, каким был стиль Меган Маркл до встречи с принцем Гарри.
Читайте также: