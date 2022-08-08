Именинница дня: как изменился стиль принцессы Беатрис после свадьбы с Эдоардо Мапелли-Моцци

Принцессе Йоркской Беатрис сегодня исполняется 34 года. Как будет отмечать праздник внучка королевы Елизаветы II, не сообщается. Мы же решили вспомнить, как менялся стиль принцессы с годами.

Принцесса Беатрис - член британской королевской семьи. Она старшая дочь принца Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II и Сары Фергюсон.

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

У принцессы Беатрис есть доступ ко множеству мировых дизайнеров, но до замужества с Эдоардо-Мапелли Моцци в 2020 году принцесса Йоркская одевалась не очень стильно и часто делала модные ошибки в своих образах.

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Королевские эксперты в один голос твердили, что Беатрис могла бы выглядеть очаровательно и очень стильно, если бы в то время обращала внимание на детали, которые, как известно, часто имеют огромное значение.

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Принцесса среднего роста, со стройной фигурой и славится формами. У нее красивые ноги, длинные рыжие волосы и пышная грудь. В последнее время Беа нашла стилиста, который подбирает для нее наряды, отлично подчеркивающие достоинства фигуры.

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Раньше принцесса же часто подбирала такие платья, которые, наоборот, подчеркивали недостатки ее фигуры. Например, у Беатрис не очень приметная талия (так было до родов) и пышная грудь, и, если одежду подобрать неправильно, будет ощущение, что у принцессы вовсе нет талии. К счастью, в последнее время таких ситуаций с Беа не случается.

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

После родов принцесса Йоркская еще и похудела, и теперь платья, блузки и юбки длины миди сидят на ее фигуре лучше прежнего. Мы собрали для вас целую подборку фотографий стиля Беатрис разных лет, чтобы вы сами увидели перемены.

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / Фото: Associated Press

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / Фото: Associated Press

Принцесса Беатрис с сестрой Евгенией / Фото: Associated Press

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Напомним, четыре дня назад день рождения праздновала герцогиня Сассекская, и мы вспоминали, каким был стиль Меган Маркл до встречи с принцем Гарри.

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