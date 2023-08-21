Именинница дня: как выглядел один из самых знаменитых портретов принцессы Маргарет

Сегодня принцессе Маргарет могло бы исполниться 93 года. К сожалению, сестра королевы Елизаветы II ушла из жизни намного раньше.

В ее день рождения мы вспоминаем один из ее самых известных портретов. Он был сделан в день 21-летия принцессы, 21 августа 1951 года. Юная Маргарет запечатлена в красивом белом платье с пышной фатиновой юбкой и жемчужным колье на шее из пяти нитей. У Ее королевского Высочества была красивая укладка и макияжа на лице.

Принцесса Маргарет / Фото: Associated Press

Что примечательно, принцесса Маргарет познакомилась со своим будущим мужем Энтони Армстронг-Джонсом как раз во время одной из таких фотосессий. Это было в 1959 году, когда он фотографировал принцессу в день ее 29-летия. Знакомство переросло в роман, и 6 мая 1960 года влюбленные поженились в Вестминстерском аббатстве.

Принцесса Маргарет с мужем Тони Армстронг-Джонсом / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, каково принцессе было быть в тени королевы Елизаветы II всю жизнь.

Королева Елизавета II и принцесса Маргарет, 13 июля 1955 год / Фото: Associated Press

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