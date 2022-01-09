Именинница дня: какой Кейт Миддлтон была в детстве

Сегодня день рождения у герцогини Кембриджской. В честь праздника мы решили показать вам несколько ее детских снимков.

Родилась Кэтрин 9 января 1982 года в городе Рединг в английском графстве Беркшир в семье Майкла Миддлтона и Кэрол Миддлтон. Родители Кэтрин познакомились во время работы в гражданской авиации: Кэрол была стюардессой, Майкл - сотрудником по обеспечению полетов (позже он стал пилотом British Airways), а поженились в 1980 году.

Их первенец – дочь Кейт – родилась в 1982 году. В семье Миддлтон трое детей: Кейт, Филиппа Шарлотта (Пиппа) и Джеймс Уильям. Кейт — старшая из них.

Кейт Миддлтон с семьей / Getty Images

В мае 1984 года, когда Кейт было два года, она вместе с семьей переехала в столицу Иордании, куда перевели работать ее отца. Там Миддлтоны прожили до сентября 1986 года. Когда Кейт исполнилось три года, она стала посещать в Аммане английский детский сад. На этом снимке Кейт как раз запечатлена с семьей в Джераше, в Иордании.

А на этом снимке будущей герцогине Кембриджской как раз три года. Она с семьей на отдыхе в Озерном крае в 1985 году.

Кейт Миддлтон / Getty Images

А здесь Кейт Миддлтон уже пять лет. Как раз примерно в этом возрасте Миддлтон вернулась обратно в Британию со своими родителями.

Кейт Миддлтон / Getty Images

Уже в 1987 году Миддлтоны основали компанию посылочной торговли Party Pieces, которая успешно развивалась на британском рынке и сделала их миллионерами. Семья обосновалась в собственном доме в деревне Баклбери в Беркшире. В этот дом Кейт и сейчас приезжает уже со своей семьей – принцем Уильямом и тремя детьми на каникулы.

Напомним, на странице Кейт и Уильяма в Instagram были опубликованы сегодня новые портретные снимки герцогини Кембриджской.

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