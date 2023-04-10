Именинница дня: королева Максима и король Виллем-Александр поделились новым фото младшей дочери

Принцесса Ариана Вильгельмина Максима Инес родилась 10 апреля 2007 года в госпитале Броново в Гааге. При рождении она получила титулы принцессы Нидерландов и принцессы Оранской-Нассау. Девочка занимает третье место в линии наследования престола Нидерландов (после двух старших сестер Катарины-Амалии и Алексии). Сейчас на нидерландском троне восседает ее отец – король Виллем-Александр.

По случаю праздника королева Максима и король Виллем-Александр в своем аккаунте в Instagram поделились снимком дочери, сопроводив его подписью:

"Принцессе Ариане сегодня исполняется 16 лет".

На фото юная принцесса запечатлена в жакете с принтом "собачий зуб" и в черной трикотажной кофте. У нее на шее золотое украшение, волосы распущены и немного накручены локонами, а на лице едва заметный макияж. Фото было взято из семейной фотосессии, сделанной в De Nieuwe Kerk в Амстердаме во время посещения выставки "Век Юлианы" в ноябре 2022 года.

Принцесса Ариана с сестрами / Фото: Associated Press

У принцессы Арианы есть две старшие сестры - принцесса Катарина-Амалия и принцесса Алексия.

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