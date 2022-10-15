Именинница дня: Сара Йоркская опубликовала милое фото с корги королевы Елизаветы II

Сегодня свой 63-й день рождения отмечает Сара Фергюсон, мама принцесс Йоркских Беатрис и Евгении.
Герцогиня Йоркская поделилась в своем Instagram снимками с двумя королевскими корги, теми самыми, которые раньше жили с Елизаветой II, а после смерти монарха опеку над ними взяли Сара и ее бывший муж и сын королевы принц Эндрю.
Сара запостила фото с Микой и Сэнди и написала: "Подарки, которые продолжают дарить...", - вероятно, имея ввиду, что эти собаки стали подарком для Ее Величества, когда умер принц Филипп. А теперь за ними ухаживает Сара и Эндрю, и собаки продолжают дарить им радость.
Теперь королевские поклонники могут не переживать, так как Сара показала им, что заботится о корги королевы Елизаветы II.
"С днем рождения, герцогиня. Так рада видеть с вами корги королевы", - написал один из поклонников, а другой добавил: «Я так рад, что они с вами".
Ранее специально ко дню рождения Сары Йоркской мы собрали для вас пять фактов из биографии скандальной невестки королевы Елизаветы II.
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