Именинница дня: шведский королевский дворец представил новое фото принцессы Эстель

Будущей королеве Швеции – принцессе Эстель – сегодня исполняется 13 лет.
Принцесса Эстель – старшая дочь кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля и старшая внучка короля Карла Густава и королевы Сильвии. В честь ее дня рождения дворец поделился фотографией.
"С 13-летием, принцесса Эстель! ", - говорится в подписи под снимком.
На фото принцесса запечатлена сидя, она одета в серый пуловер и мини-юбку, ее длинные русые волосы распущены и красиво накручены внизу, на шее золотая цепочка с кулоном в виде сердца, а на запястье жемчужный браслет. Также маленький золотые серьги-сердечки в ушах у девочки.
Принцесса Эстель – одна из пяти европейских принцесс, которым предстоит взойти на престол в будущем. Но, прежде, новой королевой Швеции станет ее мать Виктория.
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