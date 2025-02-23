Именинница дня: шведский королевский дворец представил новое фото принцессы Эстель

Принцесса Эстель – старшая дочь кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля и старшая внучка короля Карла Густава и королевы Сильвии. В честь ее дня рождения дворец поделился фотографией.

"С 13-летием, принцесса Эстель! ", - говорится в подписи под снимком.

Принцесса Эстель / Фото: Шведская королевская семья/Instagram

На фото принцесса запечатлена сидя, она одета в серый пуловер и мини-юбку, ее длинные русые волосы распущены и красиво накручены внизу, на шее золотая цепочка с кулоном в виде сердца, а на запястье жемчужный браслет. Также маленький золотые серьги-сердечки в ушах у девочки.

Принцесса Эстель – одна из пяти европейских принцесс, которым предстоит взойти на престол в будущем. Но, прежде, новой королевой Швеции станет ее мать Виктория.

Кронпринцесса Виктория, ее дочь принцесса Эстель и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

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