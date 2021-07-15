Именинница кронпринцесса Виктория с мужем и детьми появилась на праздничных снимках

14 июля шведская кронпринцесса Виктория отпраздновала 44-летие.

По этому случаю шведская королевская семья организовала празднования. А именинница кронпринцесса Виктория, ее муж кронпринц Даниэль и двое детей – принцесса Эсталь и принц Оскар, были запечатлены на прогулке возле замка Боргхольм.

В этот день принцесса Виктория была одета в лаконичное белое платье с кружевной оборкой и обута в белые босоножки на платформе, в руках у принцессы был молочно-белый клатч на застежке. Волосы были традиционно собраны в пучок, а на лице был легкий дневной макияж. Из украшений кронпринцесса надела серьги, несколько браслетов и часы на запястье.

Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль и их дети / Getty Images

На этом фотоколле ее дети – принц Оскар и принцесса Эстель также появились в белых аутфитах. Девочка была в платье, как и ее мама и обута в балетки, а мальчик в белой рубашке и бежевых шортах, кроссовках и белых носках. Глава семейства – кронпринц Даниэль был в синем пиджаке, белой рубашке и оливковых брюках со стрелками.

Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль и их дети / Getty Images

Шведская королевская семья посетила праздничный концерт, а на странице в Instagram был опубликован официальный снимок, который был сделан перед концертом.

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