Именинница принцесса Евгения: десять фактов о внучке королевы Елизаветы II

Принцесса Евгения Йоркская отмечает сегодня свое 33-летие. Мы решили рассказать несколько интересных фактов о ней.
1. Принцесса Евгения родилась 23 марта 1990 года и стала второй и младшей дочерью Сары Йоркской и принца Эндрю.
2. Принцесса появилась на свет в больнице Портленд, там же, где и ее старшая сестра Беатрис. В этой же больнице она родила своего первенца – сына Августа – 9 февраля 2021 года.
3. Она является шестой внучкой королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Крещена в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме 23 декабря 1990 года. Принцесса Евгения стала первым королевским ребенком, которого крестили публично.
4. Евгения и ее сестра Беатрис являются единственными внучками королевы, которые возведены в титул принцесс и Их Королевских Высочеств, в отличие от их двоюродных сестер леди Луизы Виндзор (дочери самого младшего сына королевы Эдварда) и Зары Филлипс (дочери принцессы Анны), которая не имеет титулов, так как ее отец был простолюдином.
5. Евгения является первой принцессой со времен ее двоюродной бабушки принцессы Марии, которая носит имя Виктория в своем полном имени - принцесса Евгения Виктория Елена Йоркская.
Королева Виктория просила, чтобы ее потомки по женской линии носили имя Виктория в своем полном имени, однако ни королева Елизавета II, ни ее сестра принцесса Маргарет, ни принцесса Анна, ни Беатрис не получили это имя.
6. Евгения является директором лондонского филиала галереи современного искусства Hauser & Wirth. Два года она проходила стажировку в Нью-Йорке для того, чтобы получить эту должность.
7. В январе 2018 года Букингемский дворец официально объявил о помолвке принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Были обнародованы официальные фотографии, а позже и дата свадьбы – 12 октября 2018 года. В честь помолвки Джек преподнес принцессе кольцо из желтого золота с редким камнем – сапфиром падпараджа. Первой, кому Евгения и Джек решили объявить о своей помолвке, была королева Елизавета II. С ней у принцессы были очень теплые отношения.
8. Пара обвенчалась в часовне Святого Георгия в Виндзоре. На Евгении было белое платье с достаточно глубоким декольте, открытой спиной и длинным шлейфом от бренда Peter Pilotto. Вместо фаты ее голову украшала тиара с изумрудами ее бабушки - королевы Марии Текской.
9. После замужества Евгения свой титул принцессы не потеряла, однако приставку "Йоркская" утратила. Сейчас ее называют Ее Высочество принцесса Евгения миссис Бруксбэнк.
10. 25 сентября 2020 года королевский дворец официально объявил, что принцесса Евгения и ее муж Джек ждут рождения первенца. 9 февраля 2021 года в госпитале Портланд в Лондоне Евгения родила сына, которого назвали Август Филипп Хоук Бруксбэнк. А в январе 2023 года принцесса объявила, что ждет второго ребенка, который должен родиться летом.
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