Именинница принцесса Евгения: десять фактов о внучке королевы Елизаветы II

Принцесса Евгения Йоркская отмечает сегодня свое 33-летие. Мы решили рассказать несколько интересных фактов о ней.

1. Принцесса Евгения родилась 23 марта 1990 года и стала второй и младшей дочерью Сары Йоркской и принца Эндрю.

2. Принцесса появилась на свет в больнице Портленд, там же, где и ее старшая сестра Беатрис. В этой же больнице она родила своего первенца – сына Августа – 9 февраля 2021 года.

Сара Йоркская с дочками Беатрис и Евгенией / Фото: Getty Images

3. Она является шестой внучкой королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Крещена в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме 23 декабря 1990 года. Принцесса Евгения стала первым королевским ребенком, которого крестили публично.

Сара Йоркская с дочками Беатрис и Евгенией / Фото: Associated Press

4. Евгения и ее сестра Беатрис являются единственными внучками королевы, которые возведены в титул принцесс и Их Королевских Высочеств, в отличие от их двоюродных сестер леди Луизы Виндзор (дочери самого младшего сына королевы Эдварда) и Зары Филлипс (дочери принцессы Анны), которая не имеет титулов, так как ее отец был простолюдином.

Принцесса Евгения, принцесса Беатрис и Сара Йоркская / Фото: Getty Images

5. Евгения является первой принцессой со времен ее двоюродной бабушки принцессы Марии, которая носит имя Виктория в своем полном имени - принцесса Евгения Виктория Елена Йоркская.

Принцесса Евгения и ее бабушка королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Виктория просила, чтобы ее потомки по женской линии носили имя Виктория в своем полном имени, однако ни королева Елизавета II, ни ее сестра принцесса Маргарет, ни принцесса Анна, ни Беатрис не получили это имя.

Принцесса Евгения и принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

6. Евгения является директором лондонского филиала галереи современного искусства Hauser & Wirth. Два года она проходила стажировку в Нью-Йорке для того, чтобы получить эту должность.

7. В январе 2018 года Букингемский дворец официально объявил о помолвке принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Были обнародованы официальные фотографии, а позже и дата свадьбы – 12 октября 2018 года. В честь помолвки Джек преподнес принцессе кольцо из желтого золота с редким камнем – сапфиром падпараджа. Первой, кому Евгения и Джек решили объявить о своей помолвке, была королева Елизавета II. С ней у принцессы были очень теплые отношения.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк в день помолвки / Фото: Associated Press

8. Пара обвенчалась в часовне Святого Георгия в Виндзоре. На Евгении было белое платье с достаточно глубоким декольте, открытой спиной и длинным шлейфом от бренда Peter Pilotto. Вместо фаты ее голову украшала тиара с изумрудами ее бабушки - королевы Марии Текской.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

9. После замужества Евгения свой титул принцессы не потеряла, однако приставку "Йоркская" утратила. Сейчас ее называют Ее Высочество принцесса Евгения миссис Бруксбэнк.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

10. 25 сентября 2020 года королевский дворец официально объявил, что принцесса Евгения и ее муж Джек ждут рождения первенца. 9 февраля 2021 года в госпитале Портланд в Лондоне Евгения родила сына, которого назвали Август Филипп Хоук Бруксбэнк. А в январе 2023 года принцесса объявила, что ждет второго ребенка, который должен родиться летом.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыном Августом / Фото: Getty Images

Читайте также: