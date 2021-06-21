Именинник: 10 интересных фактов про принца Уильяма - главного наследника британской короны

Сегодня свой 39-й день рождения отмечает принц Уильям Кембриджский.

Мы вспоминаем самые интересные факты из биографии герцога.

Принцесса Диана и принц Чарльз с принцем Уильямом / Associated Press

1.Принц Уильям – старший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. Он занимает второе место в порядке наследования британского престола после своего отца Чарльза.

2. Уильям родился 21 июня 1982 года и был первым наследным принцем, родившимся вне королевского дворца - он появился на свет в лондонском госпитале Святой Марии (где родились также его дети Джордж, Шарлотта и Луи). С первого дня после своего рождения принц Уильям стал объектом внимания папарацци, еще бы все хотели увидеть королевского наследника. Чарльз и Диана дали людям такую возможность, появившись на крыльце госпиталя с сыном на руках.

3. 4 августа 1982 года принц Уильям был крещен архиепископом Кентерберийским в Букингемском дворце и получил имя Уильям Артур Филипп Луи.

4. Школьные годы принц Уильям провел в школе-пансионе Ладгроув в Беркшире. В этой школе Уильям имел возможность делать все то, что делали и другие ученики. Он жил в комнате с четырьмя другими школьниками. В школе он был капитаном хоккейной команды и команды по регби, увлекался плаванием, хорошо играл в футбол и баскетбол, а также не раз представлял школу на марафонах по бегу по пересеченной местности.

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская / Associated Press

5. После школы Уильям поступил в знаменитый Итонский колледж, где изучал географию, биологию и историю искусств. Он хорошо учился, ему легко давались все предметы, и с поведением, и с общением со сверстниками всегда все было отлично. В колледже он жил в отдельной комнате и пользовался отдельной душевой из соображений безопасности.

6. Принц Уильям был очень близок со своей мамой принцессой Дианой. Когда в 1996 году его родители официально развелись, она продолжала оставаться членом королевской семьи, жила в Кенсингтонском дворце и много общалась с детьми – Уильямом и его младшим братом Гарри. Большим потрясением для братьев стало 31 августа 1997 года, когда их мать, принцесса Диана, погибла в автокатастрофе в Париже. О трагедии принц узнал только 1 сентября от отца, так как принц Чарльз запретил детям иметь в доме радио. После гибели матери Уильям по собственному желанию посещал психолога. В этот период давняя неприязнь Уильяма к прессе обострилась до предела, он обвинял папарацци в смерти матери. Его брат Гарри до сих пор говорит публично, что винит в случившемся папарацци и именно трагическая судьба его матери повлияла на то, что он всеми силами сейчас старается уберечь свою жену Меган и сына Арчи от внимания прессы).

7. После окончания колледжа принц Уильям сделал перерыв на год, в этот год он много путешествовал. А потом по возвращению домой поступил в престижный Сент-Эндрюсский университет в Шотландии (где и познакомился со своей будущей женой Кейт Миддлтон).

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская в день помолвки / Associated Press

8.Принц окончил университет с очень хорошими результатами, и в этом превзошел своего отца, выпускника Кембриджа. Некоторое время после окончания университета Уильям работал и занимался общественно полезными делами, например, представлял свою бабушку королеву Елизавету II на различных мероприятиях.

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9. Принц Уильям начал встречаться со своей будущей женой в университете, но сперва их связывала просто дружба. Они встречались десять лет и несколько раз расставались, прежде чем Уильям сделала ей предложение и подарил кольцо с сапфиром, которое когда-то принадлежало его матери Диане.

10 .Свадьба Кейт и Уильяма состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. В день свадьбы королева Великобритании Елизавета II присвоила внуку титул герцога Кембриджского. Архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс официально провозгласил принца Уильяма и Кейт Миддлтон мужем и женой. В браке у них родилось трое детей – принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская в день свадьбы / Associated Press

Многие поклонники этой пары гадают, а будет ли у Кейт и Уильяма еще один ребенок? Ответ на этот вопрос не знает, пожалуй, никто, кроме Кембриджей, но, нам почему-то кажется, что им и так совсем не скучно дома.

Герцогиня Кэтрин и принц Уильям с детьми / Associated Press

Принц Уильям отмечает сегодня 39-летие (20 фото)

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