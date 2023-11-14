Именинник дня: дворец поделился трогательными детскими фото короля Чарльза III

Дворец опубликовал в Instagram поздравление для короля Чарльза III, которому сегодня исполняется 75 лет.
В блоге опубликовали креативную подборку фотографий Чарльза с самого первого дня рождения до сегодняшнего юбилея и подписали альбом:
"Поздравляем Его Величество Короля с 75-летием".
На фото можно увидеть маленького Чарльза на руках у его матери принцессы Елизаветы, кадры его первых лет жизни вместе с сестрой принцессой Анной, младшей на два года. Также показаны фото его студенческих лет и более зрелого возраста. Фото, как он держит на руках собственных сыновей, его свадьба с королевой Камиллой и, наконец, кадры с коронации.
Напомним, отмечать юбилей Чарльз начал вчера, посетив чаепитие и небольшой банкет в своей загородной резиденции Хайгроув.
А сегодня родственники монарха и другие гости соберутся в Букингемском дворце на торжественном приеме.
Напомним, в честь 75-летия Чарльза мы собрали для вас интересные факты из биографии короля Великобритании.
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