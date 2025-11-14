- Дата публикации
Именинник дня: дворец поделился необычным фото короля Чарльза, которому исполняется 77 лет
14 ноября король Чарльз отмечает свой 77-й день рождения.
Ранее не публиковавшаяся фотография была сделана королевским фотографом Милли Пилкингтон в королевском поместье Сандрингем.
«Сегодня 77! 🎈 Спасибо за добрые слова и пожелания в День рождения Его Величества», — говорится в сообщении под фото.
На снимке Чарльз стоит на территории поместья, перед впечатляющей королевской резиденцией, в бежевой куртке-дождевике, брюках и синей рубашке. Он слегка опирается на традиционную трость для сельской ходьбы, которую держит в левой руке.
Король не любит отдыхать в свой особенный день, и сегодня вместе с женой Камиллой они отправились в Южный Уэльс, где проведут ряд мероприятий. В ходе визита они встретятся с представителями местного сообщества в замке Сифартфа.