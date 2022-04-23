Ему сегодня 4: интересные факты из биографии принца Луи - младшего сына Кейт и Уильяма

Ему сегодня 4: интересные факты из биографии принца Луи - младшего сына Кейт и Уильяма

Младший сын герцогини Кембриджской и принца Уильяма - принц Луи, сегодня отмечает свой четвертый день рождения.

Кенсингтонский дворец уже поделился с подписчиками в Instagram новым снимком именинника, который был снят в честь его дня рождения ранее на этой неделе его мамой герцогиней Кембриджской. Мы решили вспомнить факты из биографии известного на весь мир человека.

1. Полное имя принца – Луи Артур Чарльз. Он родился 23 апреля 2018 года в госпитале Святой Марии, там же, где и его старший брат принц Джордж и сестра принцесса Шарлотта.

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / Getty Images

2. Луи - шестой правнук королевы Елизаветы II, третий внук принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, третий ребенок герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин.

3. Когда в сентябре 2017 года дворец официально объявил о беременности герцогини Кембриджской, сразу стало известно и о том, что родится наследник в апреле. Однако пол будущего члена королевской семьи был неизвестен вплоть до самого его рождения. Согласно традиции члены королевской семьи не узнают пол ребенка до самого его рождения.

4. Луи родился весом 3800 граммов, с таким же весом был рожден и принц Джордж, а вот вес их сестры Шарлотты составлял 3700 граммов - на сто граммов меньше.

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин и папа принц Уильям / Getty Images

5. В момент своего рождения принц стал пятым в порядке британского престолонаследия после своих деда Чарльза, отца Уильяма, старших брата Джорджа и сестры Шарлотты. Луи является первым в истории британского королевского дома мужчиной, который, имея старшую сестру, не опередил ее в линии престолонаследия, согласно выпущенному акту 2013 года.

6. При рождении сын Кембриджей получил имя Луи Артур Чарльз. Луи - в честь Луиса Маунтбеттена - дяди принца Филиппа. Имя Луи также является четвертым именем отца ребенка, герцога Кембриджского, и есть в полном имени принца Джорджа — оно звучит как Джордж Александр Луи.

7. Крещение принца Луи состоялось 9 июля 2018 года в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Церемонию крещения провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Крестными родителями принца Луи стали близкие друзья и родственники королевской четы: Николас ван Кутсем, Гай Пелли, Гарри Обри Флетчер, Лаура Меде, Роберт Картер и Люси Миддлтон.

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин в день крещения / Getty Images

8. Принц Луи имеет титул Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский.

9. Принц Луи больше всего похож на свою маму – герцогиню Кембриджскую, внешне из всех ее детей.

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / Getty Images

10. Уже в год и один месяц принц умел ходил, а его первым словом было "Мэри". Герцогиня Кэтрин как-то во время интервью рассказала, что это потому, что на ее кухне много книг Мэри Берри, и все они находятся на уровне доступа маленького принца. Детей обычно очаровывают крупные картинки в книгах, вот принц и повторял то, что видел так часто и слышал от матери.

11. Опубликовав новое портретное фото сына Кембриджи сообщили, что их младший сын уже ходит в детский сад. В тот же Willcocks Nursery School, где учились его старшие брат и сестра.

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / Getty Images

Принцу Луи Кембриджскому исполняется три года (20 фото)