Именинник дня: княжеский дворец опубликовал портретное фото князя Альбера II

Альбер Александр Луи Пьер Гримальди – единственный сын княгини Грейс Келли и князя Ренье III. Он родился 14 марта 1958 года и сегодня ему исполняется 67 лет.

В честь именинника княжеский дворец Монако опубликовал новое портретное фото князя Альбера II.

"С днем ​​рождения, Его Светлость князь Альбер II", - говорится в сообщении дворца. Автором фотографии стал фотограф Аксель Бастелло.

Князь позировал в темном классическом костюме, голубой рубашке и с красным галстуком в едва заметный принт. Он был в очках, а на его лице была легкая улыбка.

Князь Альбер II / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Напомним, во время предсмертной болезни отца Альбера II – князя Ренье III, с 31 марта 2005 года до кончины Ренье (6 апреля), Альбер был регентом. Первая часть интронизации Альбера II в качестве правителя княжества состоялась 12 июля 2005 года, после окончания трехмесячного траура по его отцу. Вторая часть его инвеституры состоялась 19 ноября 2005 года. Альбер был возведен на престол в соборе Святого Николая.

Он женат на Шарлин Уитстокк с 2011 года, они воспитывают двоих детей. Наследником Альбера станет его сын принц Жак. Отметим, что кроме законнорожденных детей у Альбера есть двое внебрачных – дочь Жасмин и сын Александр.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Фото: Getty Images

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