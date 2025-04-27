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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Именинник дня — король Виллем-Александр: нидерландский дворец поделился праздничным фото

В нидерландском королевстве сегодня праздник, королю Виллему-Александру исполняется 58 лет.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Виллем-Александр с семьей

Король Виллем-Александр с семьей / © Associated Press

По случаю праздника дворец поделился новым портретным фото авторства Джемми Вуд-Биннендийка. На портрете монарх позирует в темно-сером костюме, белую рубашке и голубом галстуке, стоя на фоне огромного зеркала.

«Сегодня король Виллем-Александр отмечает свой 58-й день рождения», — говорится в подписи под фото.

Король Виллем-Александр / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Король Виллем-Александр / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Вчера в нидерландском городе Дутинхеме отмечали День короля – это национальный праздник в Нидерландах, который обычно посещает и королевская семья. Он приурочен как раз ко дню рождения монарха.

На мероприятии присутствовал король Виллем-Александр, его супруга королева Максима и две старшие дочери — наследная принцесса Катарина-Амалия и средняя дочь принцесса Алексия.

Сегодня королевский дворец поделился видеороликом с мероприятия.

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