Король Виллем-Александр с семьей / © Associated Press

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По случаю праздника дворец поделился новым портретным фото авторства Джемми Вуд-Биннендийка. На портрете монарх позирует в темно-сером костюме, белую рубашке и голубом галстуке, стоя на фоне огромного зеркала.

«Сегодня король Виллем-Александр отмечает свой 58-й день рождения», — говорится в подписи под фото.

Король Виллем-Александр / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Вчера в нидерландском городе Дутинхеме отмечали День короля – это национальный праздник в Нидерландах, который обычно посещает и королевская семья. Он приурочен как раз ко дню рождения монарха.

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На мероприятии присутствовал король Виллем-Александр, его супруга королева Максима и две старшие дочери — наследная принцесса Катарина-Амалия и средняя дочь принцесса Алексия.

Сегодня королевский дворец поделился видеороликом с мероприятия.

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