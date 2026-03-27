Именинник дня: люксембургский дворец поделился новыми фото 3-летнего принца Франсуа
В великогерцогской семье Люксембурга сегодня праздник.
27 марта 2023 года принцесса Стефания, а ныне великая герцогиня Стефания, родила второго сына, которому дали имя Франсуа. В честь дня рождения мальчика, которому сегодня исполняется три года, дворец поделился новыми фотографиями из свежей фотосессии.
«С днем рождения! #ПринцФрансуа 🎉», - написали родители мальчика в подписи под снимками в соцсети.
Фотосессию маленькому Франсуа устроили на природе. Одет мальчик был в синие брюки, синий свитер с рисунком на горловине и белую рубашку под ним. Он улыбался, бегал, прятался за деверьями во время съемки, благодаря этому кадры получились очень натуральными.
Также у люксембургской великогерцогской четы есть старший сын – принц Шарль – ему в мае исполнится шесть лет.