Именинник дня: милые детские фото британского принца Гарри, которому сегодня исполняется 41 год

Принц Гарри / © Associated Press

Реклама

Гарри родился 15 сентября 1984 года и стал вторым сыном принцессы Уэльской Дианы и принца Уэльского Чарльза (ныне короля Чарльза III).

Это фото было сделано 16 сентября 1984 года, когда принц и принцесса Уэльские покидали больницу Святой Марии в Паддингтоне, в Лондоне, с новорожденным сыном, принцем Гарри на руках.

Принц Чарльз и прицнесса Диана с сыном Гарри / © Associated Press

Этот снимок датируется 9 августа 1987 года. Принцесса Диана держит на руках своего сына принца Гарри, пока члены королевской семьи позируют фотографам в Королевском дворце на Майорке, в Испании во время летнего отпуска семьи.

Реклама

Принцесса Диана и принц Гарри / © Associated Press

А это первый день в детском саду Гарри — 16 сентября 1987 года. Он поступил в садик в Ноттинг-Хилле, в Западном Лондоне.

Принц Гарри идет в детский сад / © Associated Press

Это кадр сделали 1 июня 1989 года. На нем запечатлены принц Чарльз и принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри, они отправлялись в тот день на велопрогулку по острову Треско, одному из островов Силли, расположенных у юго-западной оконечности Великобритании.

Принц Чарльз и принцесса Диана с сыновьями на велопрогулке / © Associated Press

Фото со старшим братом Уильямом датированное от 11 сентября 1989 года. Уильям жмет руку директора школы Уэзерби в Ноттинг-Хилле, в то время как его младший брат, четырехлетний принц Гарри, улыбается, прижимая к себе школьный портфель.

Принцы Уильям и Гарри с мамой принцессой Дианой в школе / © Associated Press

А это 2 сентября 1998 года, фото, сделанное через год после смерти принцессы Дианы. Принц Гарри встречается с директором школы Джоном Льюисом, а принц Чарльз наблюдает за ним после прибытия в престижный Итонский колледж в Итоне.

Реклама

Принц Гарри прибыл в Итон / © Associated Press

Ну и 18-летие принца, фото, которое сделали 12 сентября 2002 года. На нем британский принц держит «праздничную футболку» — футболку клуба английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» на стадионе «Аптон Парк» в восточном Лондоне за три дня до своего 18-летия.