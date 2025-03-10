Именинник дня: милые детские фото принца Эдварда - младшего сына королевы Елизаветы II

10 марта исполняется 61 год младшему сыну королевы Елизаветы II и принца Филиппа - Эдварду.
Принц Эдвард родился 10 марта 1964 года и стал четвертым и последним ребенком королевы Елизаветы и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. У него есть два старших брата – король Чарльз и принц Эндрю, а также сестра принцесса Анна.
В школе принц не отличался образцовой успеваемостью, учился средне, но поступил в Кембриджский университет, где получил диплом по истории и степень магистра искусств.
О его публичной деятельности сегодня мы пишем часто, хотим показать вам редкие детские снимки еще совсем маленького принца, а также принца в юном возрасте.
Это одно из первых публичных появления принца Эдварда, его мать королева Елизавета II держит 12-недельного сына на руках перед толпой, собравшейся у Букингемского дворца в Лондоне 13 июня 1964 года после традиционной церемонии выноса знамени на параде конной гвардии.
Здесь королева Елизавета II с сыновьями, принцем Эдвардом (9 месяцев) и принцем Эндрю, покидают железнодорожную станцию Ливерпуль-стрит в Лондоне 30 декабря 1964 года, направляясь в Сандрингем - обычное место рождественских каникул британской королевской семьи.
А это церемония выноса знамени спустя год, 12 июня 1965 года, королева машет рукой толпе, держа на руках годовалого сына.
Специальная фотография, опубликованная к 50-летию королевы Елизаветы II в 1976 году, гуляющей с младшим сыном, 12-летним принцем Эдвардом, по территории Виндзорского замка.
Снимали этот фотосет 15 апреля 1976 года на территории Виндзорского замка. Тогда с Елизаветой II был ее муж принц Филипп и их сын принц Эдвард.
А это фото 1978 года, на снимке королева Елизавета II беседует со своим младшим сыном принцем Эдвардом и леди Сарой Армстронг Джонс, дочерью принцессы Маргарет и лорда Сноудона.
Напомним, в феврале на день рождения принца Эндрю мы также собирали для вас детские снимки.
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