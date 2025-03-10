Именинник дня: милые детские фото принца Эдварда - младшего сына королевы Елизаветы II

Принц Эдвард родился 10 марта 1964 года и стал четвертым и последним ребенком королевы Елизаветы и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. У него есть два старших брата – король Чарльз и принц Эндрю, а также сестра принцесса Анна.

В школе принц не отличался образцовой успеваемостью, учился средне, но поступил в Кембриджский университет, где получил диплом по истории и степень магистра искусств.

О его публичной деятельности сегодня мы пишем часто, хотим показать вам редкие детские снимки еще совсем маленького принца, а также принца в юном возрасте.

Это одно из первых публичных появления принца Эдварда, его мать королева Елизавета II держит 12-недельного сына на руках перед толпой, собравшейся у Букингемского дворца в Лондоне 13 июня 1964 года после традиционной церемонии выноса знамени на параде конной гвардии.

Принц Эдвард на руках у мамы королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Здесь королева Елизавета II с сыновьями, принцем Эдвардом (9 месяцев) и принцем Эндрю, покидают железнодорожную станцию ​​Ливерпуль-стрит в Лондоне 30 декабря 1964 года, направляясь в Сандрингем - обычное место рождественских каникул британской королевской семьи.

Принц Эдвард, королева Елизавета II и принц Эндрю / Фото: Associated Press

А это церемония выноса знамени спустя год, 12 июня 1965 года, королева машет рукой толпе, держа на руках годовалого сына.

Принц Эдвард и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Специальная фотография, опубликованная к 50-летию королевы Елизаветы II в 1976 году, гуляющей с младшим сыном, 12-летним принцем Эдвардом, по территории Виндзорского замка.

Принц Эдвард и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Снимали этот фотосет 15 апреля 1976 года на территории Виндзорского замка. Тогда с Елизаветой II был ее муж принц Филипп и их сын принц Эдвард.

Королева Елизавета II, принц Филипп и их сын принц Эдвард / Фото: Associated Press

А это фото 1978 года, на снимке королева Елизавета II беседует со своим младшим сыном принцем Эдвардом и леди Сарой Армстронг Джонс, дочерью принцессы Маргарет и лорда Сноудона.

Принц Эдвард с леди Сарой Чатто и королевой Елизаветой II / Фото: Associated Press

Напомним, в феврале на день рождения принца Эндрю мы также собирали для вас детские снимки.

Читайте также: