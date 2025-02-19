Именинник дня: милые детские фото принца Эндрю – любимого сына королевы Елизаветы II

Принцу Эндрю, герцогу Йоркскому сегодня исполняется 65 лет.

Принц Эндрю — третий ребенок королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского родился 19 февраля 1960 года в Лондоне. Он является младшим братом короля Чарльза и принцессы Анны, а также старшим братом принца Эдварда.

Мы собрали несколько милых детских фотографий принца Эндрю.

7 сентября 1960 года, принц Филипп и десятилетняя принцесса Анна держат за руки принца Эндрю, сидящего в своей коляске.

Маленький принц Эндрю с сестрой и отцом / Фото: Getty Images

Это фото было сделано в 1965 году, на нем королева Елизавета II играет с принцами Эдвардом и Эндрю в Виндзорском замке.

Принц Эндрю с мамой и младшим братом / Фото: Getty Images

1973 год, королева Елизавета II и принц Эндрю на соревнованиях по бадминтону в Глостершире, принцу здесь 13 лет.

Принц Эндрю с мамой / Фото: Getty Images

1976 год, королева Елизавета II, принц Эндрю и принц "ldfhlво время посещения Олимпийских игр в июле 1976 в Монреале, Канада.

Принц Эндрю с мамой и братом / Фото: Getty Images

1977 год, принц Эндрю работает на ферме в Онтарио, Канада.

Принц Эндрю / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, как любимый сын королевы Елизаветы II оказался в секс-скандале и потерял все, что у него было.

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