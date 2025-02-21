Именинник дня: норвежский дворец опубликовал новое фото короля Харальда V

Норвежский король Харальд V сегодня празднует день рождения.
В Instagram норвежской королевской семьи поделились новой фотографией монарха и поздравили его с 88-летием.
"Сегодня Его Величеству королю Харальду исполняется 88 лет!", - говорится в подписи под фото.
Он вступил на престол 17 января 1991 года после смерти своего отца, короля Улафа V. Первый король Норвегии с именем "Харальд" с начала XII века, со времен Харальда IV.
Король Харальд является главнокомандующим Вооруженными силами Норвегии, имеет звания генерала и адмирала.
17 января 2021 года король Харальд отпраздновал 30-летие пребывания на троне Норвегии. Его преемником станет его единственный сын – кронпринц Хокон, но уступать ему престол раньше времени Харальд не планирует, о чем уже заявлял публично.
Недавно мы рассказывали, что об истории любви короля Харальда и его супруги королевы Сони снимут сериал.
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