Именинник дня: норвежский дворец опубликовал новое фото короля Харальда V

В Instagram норвежской королевской семьи поделились новой фотографией монарха и поздравили его с 88-летием.

"Сегодня Его Величеству королю Харальду исполняется 88 лет!", - говорится в подписи под фото.

Он вступил на престол 17 января 1991 года после смерти своего отца, короля Улафа V. Первый король Норвегии с именем "Харальд" с начала XII века, со времен Харальда IV.

Король Харальд является главнокомандующим Вооруженными силами Норвегии, имеет звания генерала и адмирала.

Король Харальд V / Фото: Instagram норвежской королевской семьи

17 января 2021 года король Харальд отпраздновал 30-летие пребывания на троне Норвегии. Его преемником станет его единственный сын – кронпринц Хокон, но уступать ему престол раньше времени Харальд не планирует, о чем уже заявлял публично.

Недавно мы рассказывали, что об истории любви короля Харальда и его супруги королевы Сони снимут сериал.

Король Харальд V и королева Соня / Фото: Associated Press

Читайте также: